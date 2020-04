Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta - Kontrollen der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 21. April 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 21. April 2020, führten die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Zentralen Polizeidirektion zur Einleitung von insgesamt 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Der Großteil der Verstöße fanden durch unerlaubte Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum statt. So mussten im Stadtpark Cloppenburg drei Männer zwischen 37 und 53 Jahren der Örtlichkeit verwiesen werden, die dort unter Missachtung der Mindestabstände Alkohol konsumierten.

Außerdem fielen sieben Jugendliche im Parkbereich eines Supermarktes auf, die sich unter Missachtung der Mindestabstände mit ihren Rollern versammelt hatten.

Besonders heraus stachen vier Männer, die in Cloppenburg in einem Call-Shop zusammenkamen, um dort Karten zu spielen. Als die Polizeibeamten den Verstoß ahnden wollten, versuchten die Männer sich vergeblich in den Räumlichkeiten zu verstecken. Gegen die Betroffenen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

