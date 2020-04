Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Ermke - Waldstück in Moorgebiet in Brand geraten

Am Dienstag, 21. April 2020, kam es gegen 08.15 Uhr in einem Moorgebiet am Peheimer Damm zum Brand eines Waldstückes. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort eine Fläche von etwa 2000 m² in Brand. Die Feuerwehren Molbergen und Peheim rückten mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus. Sie konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Garrel - Roller ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz gefahren

Am Dienstag, 21. April 2020, wurde um 14.43 Uhr ein 22-jähriger Roller-Fahrer aus Garrel auf der Hauptstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den Roller ist. Außerdem war die Pflichtversicherung des Fahrzeuges erloschen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Essen (Oldb.) - Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Am Dienstag, 21. April 2020, kam es um 13.40 Uhr an der Kreuzung der B68 und Quakenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Badbergen das Rotlicht. Er stieß in der Folge mit dem Pkw eines ihm entgegenkommenden 21-jährigen aus Löningen und dessen 22-jährigen Beifahrer zusammen, die nach links abbiegen wollten. Die drei Männer wurden jeweils leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden.

