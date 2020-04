Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup- Kamin und Dachstuhl stehen in Brand

Am 21. April 2020, gegen 16.00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Kamin sowie ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Lönsstraße in Brand. Zum Zeitpunkt der Brandentdeckung befanden sich keine Personen im Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. Der Kamin brannte vollständig aus. Das Dachgeschoss wurde durch den Brand vollständig beschädigt. Aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten ist das Einfamilienwohnhaus derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Hauses sind zunächst bei einem Nachbar untergekommen. Der Gesamtschaden wird bislang auf etwa 180.000 Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung waren etwa sieben Einsatzfahrzeuge und 70 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Lastrup und Löningen vor Ort. Darüber hinaus befanden sich vorsorglich ein Rettungswagen und Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung zur Betreuung der Bewohner vor Ort.

