Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst,Stadtgebiet: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 28.02.2020, zwischen 07:15 und 07:45 Uhr, befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Bromberger Straße in Delmenhorst, gerät in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen geparkten PKW Skoda Citigo. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe an dem Skoda beträgt ca. 2500,- Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter Tel. 04221-15590 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell