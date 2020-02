Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht nach Unfallzeugen sowie dem Fahrer eines Lkws, die Angaben zu einem Verkehrsunfall am Freitag, 28. Februar 2020, gegen 8:30 Uhr, auf der B 211 in Ovelgönne machen können.

Ein 70-Jähriger aus Butzbach befuhr mit seinem VW Tiguan die Linebroker Straße (B 211) aus Richtung Brake kommend in Richtung Oldenburg. Er befand sich mit seinem Fahrzeug hinter einem Lkw einer großen Lebensmittelkette. Eine 57-Jährige aus Rastede, die ebenfalls mit ihrem Toyota Rav4 in Richtung Oldenburg unterwegs war, beabsichtigte, den VW des 70-Jährige sowie den Lkw in Höhe der Hausnummer 79 zu überholen. Als sie sich in Höhe des VWs befand, scherte der 70-Jährige ebenfalls zum Überholen aus. Beide Pkw kollidierten seitlich miteinander. Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang werden Zeugen sowie der Fahrer des Lkws gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (00258269).

