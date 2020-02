Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht nach einem unfallflüchtigen Fahrzeug, das am heutigen Freitag, 28. Februar 2020, gegen 7:15 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Bromberger Straße verursacht hat.

Vermutlich kam der Unfallverursacher in einer Linkskurve aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Höhe der Hausnummer 2 mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Skoda Citygo.

Am Skoda entstand Sachschaden im Bereich der Fahrertür und des vorderen Kotflügels. Dieser wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Am Unfallort konnten Trümmerteile des verursachenden Fahrzeugs aufgefunden werden. Demnach müsste es sich um ein blaugraues Fahrzeug gehandelt haben. Dies müsste im vorderen Bereich Beschädigungen davongetragen haben.

Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00257478).

