Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen roten Hyundai Ioniq, der am Donnerstag, 27. Februar 2020, in der Zeit von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr, in der Peterstraße am Fahrbahnrand abgestellt war.

Die Schäden an der vorderen linken Stoßstange wurden durch ein weiteres Fahrzeug auf unbekannte Weise hervorgerufen. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (00254925).

