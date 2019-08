Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Thujahecken in Brand geraten

Graben-Neudorf (ots)

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, wurden in der Hegelstraße in Graben-Neudorf durch einen Brand etwa zehn Thujahecken sowie ein Maschendrahtzaun beschädigt. Aufmerksame Nachbarn sowie der Grundstücksbesitzer nahmen recht schnell Kenntnis von dem Brand und konnten zu einer schnellen Löschung beitragen. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei geht aktuell von einer Brandlegung aus. Hinweise auf den Täter liegen bislang keine vor. Das Polizeirevier Philippsburg ist auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07256/93290, zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle Polizei Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell