POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Eine 21-jährige Opel-Fahrerin missachtete an der Einmündung Vogelsangstraße in die Illinger Straße die Vorfahrt eines 66-jährigen Mercedes-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Pkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

Der 66-Jährige befuhr die Illinger Straße von Lomersheim kommend in Fahrtrichtung Illingen. An der Einmündung zur Vogelsangstraße fuhr die 21-Jährige auf die Illinger Straße in Fahrtrichtung Illingen ein. Nach der Kollision kippte der Mercedes auf die Fahrerseite und blieb wenige Meter nach der Einmündung liegen. Der Opel drehte sich zunächst und kam schließlich auf dem Gehweg zum Stehen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

