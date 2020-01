Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Einbruch in Waschanlage

Lahr (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter drang gewaltsam in einen Container einer Waschanlage in der Breisgaustraße ein, um zwei Münzgeldbehälter zu entwenden. Seine Freude über das Diebesgut dürfte sich jedoch in Grenzen gehalten haben: In den Behältnissen befand sich kein Bargeld, sondern lediglich ein größere Anzahl an Wertmarken, die zum Betrieb der Waschanlage zuvor in die Automaten eingeworfen wurden. Da der Eindringling seinen Fehlgriff offenbar noch am Tatort bemerkte, lies er seine gesamte ´Beute´ zurück. Dennoch entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro, die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

