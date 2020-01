Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kellerbrand, Zeugen gesucht

NACHTRAGSMELDUNG

Offenburg (ots)

Nach dem Brand in einem Kellerraum am frühen Dienstagmorgen in einem Anwesen in der Strohgassen haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Es liegen Erkenntnisse vor, dass es unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers auf der Straße vor dem betroffenen Anwesen zu einem Streit zwischen einem Mann und mehreren Kindern oder Jugendlichen gekommen sein soll. Der Grund für den Disput in mutmaßlich türkischer Sprache könnte der Gebrauch von Feuerwerkskörpern durch die Kinder gewesen sein. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten. /HY

Ursprungsmeldung vom 07.01.2020, 01.29 Uhr

Offenburg - Kellerbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dreikönigsabend in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Strohgasse zu einem Brand, bei dem ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben, allerdings haben sie aufgrund eines beschädigten Sicherungskasten momentan keinen Strom. Die Brandursache ist unklar. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. /CBR

