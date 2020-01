Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Vermisster kehrt zurück und attackiert Polizeistreife

Ortenberg (ots)

Die Suche nach einem Vermissten endete mit einer Anzeige wegen des Angriffes auf Polizeibeamte und der Einlieferung in eine Spezialklinik. Eine besorgte Ehefrau meldete ihren Gatten am Montagnachmittag bei der Polizei als vermisst, nachdem er über längere Zeit das Haus verlassen hatte und nicht mehr erreichbar war. Noch während die Polizeibeamten Im Bereich des Wohnanwesens nach dem Abgängigen suchten, kehrte dieser völlig unerwartet zurück. Der Mittsechziger befand sich anscheinend in einer psychischen Ausnahmesituation, da er von Anfang an lauthals schrie und im weiteren Verlauf versuchte, auf die Beamten loszugehen. Die Polizisten konnten durch ihr rasches Handeln jedoch Schlimmeres verhindern, indem sie den aufgebrachten Mann umgehend überwältigten und ihm Handschellen anlegten. Zur stationären Betreuung wurde er in eine medizinische Fachklinik gebracht, auf eine Strafanzeige muss er sich ebenfalls einstellen.

