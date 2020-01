Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kellerbrand

Offenburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dreikönigsabend in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Strohgasse zu einem Brand, bei dem ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben, allerdings haben sie aufgrund eines beschädigten Sicherungskasten momentan keinen Strom. Die Brandursache ist unklar. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. /CBR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell