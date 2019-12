Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0776 --Mehrere Zigarettenautomaten gesprengt - Zeugenaufruf der Polizei Bremen--

Ort: Bremen-Nord, Zeit: 30.11.2019 bis 01.12.2019

Am Wochenende sprengten unbekannte Täter drei Zigarettenautomaten in den Stadtteilen Vegesack, Blumenthal und Burglesum. Dabei wurden teilweise umliegende Häuser beschädigt und die Täter entwendeten Bargeld. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Samstagmorgen hörten Zeugen in der Straße "Alter Schulweg" in Fähr-Lobbendorf einen lauten Knall und sahen Rauch. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden einen aufgesprengten Zigarettenautomaten, der aus der Verankerung gerissen und auf die Straße geschleudert worden war. Durch die Wucht der Explosion wurden umliegende Häuser beschädigt. Einen ähnlichen Vorfall bemerkten Anwohner am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr. Sie hörten ebenfalls einen Knall in der Bürgermeister-Kürten-Straße in Blumenthal. Hier hatten die unbekannten Täter den Automaten aufgesprengt und Kleingeld entwendet. Zigaretten fehlten offenbar nicht. Nach der dritten Explosion sah ein Zeuge in der Grönlandstraße in Burglesum um etwa 18:40 Uhr drei Jugendliche weglaufen. Einen konnte er kurz festhalten, er konnte sich jedoch losreißen. Die drei sollen alle dunkle Hautfarbe haben und etwa 16 Jahre alt sein. Einer trug eine grüne Jacke, der zweite eine schwarze und der dritte eine weiß-rote Jacke der Marke "Hilfiger".

Zeugen der Taten, oder Zeugen, die in der jeweils näheren Umgebung etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421-362-3888 zu melden.

