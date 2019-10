Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1218

Ein 18-jähriger Lüner ist am späten Mittwochabend (16.10.) auf der Kurt-Schumacher-Straße beraubt worden. Zwei junge Männer sind flüchtig.

Ersten Erkenntnissen zufolge wartete der 18-Jährige gegen 23 Uhr an einer Ampel auf der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Cappenberger Straße auf Grünlicht. Dort sprachen ihn zwei Jugendliche an und forderten die Kopfhörer des Lüners. Offenbar sind sie ihm bereits ab dem Bushahnhof gefolgt. Als er die Herausgabe verweigerte, verletzte einer der beiden den jungen Lüner mit einem messerähnlichen Gegenstand leicht am Bein. Der 18-Jährige gab nun seine Kopfhörer heraus, das Duo flüchtete in Richtung des dortigen Supermarktes.

Der Lüner beschrieb die beiden Tatverdächtigen wie folgt:

1. 15 bis 16 Jahre alt, etwa 165 bis 173 cm groß, normale Statur, dunklere Haut, sehr kurze Haare ("eine Art Boxerhaarschnitt"), weiße Jacke der Marke "Adidas" mit einem blauen Streifen auf den Ärmeln, sprach gebrochenes Deutsch.

2. 17 bis 18 Jahre alt, etwa 175 cm groß, normale Statur, blonde Haare (an den Seiten kurz geschnitten), westeuropäisch, braun-blonder Dreitagebart, dunkelblaue Jacke.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell