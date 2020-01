Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schreck mit Folgen

Baden-Baden (ots)

Eine ältere Audi-Fahrerin verursachte am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall in der Ludwig-Wilhelm-Straße. Während die Dame gegen 16:45 Uhr die Maria-Viktoria-Straße in Richtung Innenstadt befuhr, kam ihr eine Pferdedroschke entgegen. Die Seniorin hatte sich durch die Pferdedroschke derart erschrocken, dass sie Bremse und Gas verwechselte und rechts von der Straße abkam. Dabei kollidierte sie mit einem Metallzaun eines Anwesens. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Seniorin hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

