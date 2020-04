Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, 21. April 2020, gegen 10.14 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Holtestraße/Südkamp. Ein 31jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln bog von der Straße Südkamp nach links auf die Holtestraße ab. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 46jährigen aus Lastrup, welcher mit einem PKW samt Anhänger die Holtestraße in Richtung Bundesstraße 68 befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Das Fahrzeuggespann des 46jährigen wurde auf eine Weide geschleudert und durchbrach einen Telefonmast sowie einen Weidezaun. Der Anhänger wurde durch den Aufprall abgekoppelt und verblieb in einem Graben. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 31jährige leicht und der 46jährige schwer verletzt. Beide Personen wurden einem Krankenhaus zugeführt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg/Nutteln- Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Dienstag, 21. April 2020, gegen 12.15 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Straße In der Riede. Ein 21jähriger aus Garrel befuhr mit einem Motorrad die Straße In der Riede in Richtung Stapelfelder Straße. Der Motorradfahrer stürzte alleinbeteiligt und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Fahrer trug keinen Helm und verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrads. Darüber hinaus war das Motorrad nicht zugelassen und versichert. Der lebensgefährlich verletzte 21jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am Motorrad wird bislang auf etwa 1000 Euro geschätzt.

