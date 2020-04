Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Mountainbikes

Am Sonntag, 19. April 2020, kam es zwischen 17.00 und 18.30 Uhr in der Straße Am Freibad an einem Parkplatz zum Bergsee zum Diebstahl eines Mountainbikes. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Rad, das an einem Schild angeschlossen war. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Giant, Modell trance 1. Die Reifen sind 27 Zoll groß. Dazu verfügte das Rad über eine Kettenschaltung. Auffällig ist sind hellblaue Rahmenfarbe mit großem Giant-Schriftzug und blau eloxierte Pedale. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Versuchter Pkw-Aufbruch

Zwischen Samstag, 18. April 2020, 12.00 Uhr und Sonntag, 19. April 2020, 19.00 Uhr kam es in der Straße Am Eisernen Birnbaum zu einem versuchten Pkw-Aufbruch. Einem bislang unbekannten Täter gelang es nicht in einen VW Sharan, der dort geparkt war, einzubrechen. Durch seinen Versuch entstand Sachschaden an einer Tür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Langförden - Brand eines Holzhaufens

Am Montag, 20. April 2020, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein aufgeschütteter Holzhaufen am Rand eines Waldgebietes In der Paterei in Brand. Die Feuerwehr Langförden rückte mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus. Sie konnten den Brand erfolgreich löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Damme - Brand eines Holzlagers und Zaunes

Am Montag, 20. April 2020, kam es gegen 19.45 Uhr in der Straße Zu den Klünen zum Brand eines Holzlagers und Zaunes. Nach ersten Erkenntnissen verursachte der technische Defekt eines Werkzeuges das Brand im Holzlager, das anschließend auf einen Grundstückszaun übergriff. Die Feuerwehren Damme, Borringhausen, Holdorf und Osterfeine rückten mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus. Ihnen gelang es das Feuer zu löschen und Gebäudeschäden zu verhindern. Es wurden keine Personen verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Montag, 20. April 2020, kam es um 10.45 Uhr an der Kreuzung der Falkenbergstraße zur Toppstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wollte von der Toppstraße aus auf die Falkenbergstraße auffahren. Hierbei übersah er eine 40-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lohne, die auf der Falkenbergstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt worden ist. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell