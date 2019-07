Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verdacht eines Raubes

Ein 60-jähriger Festbesucher verließ als einer der letzten Gäste des Rutenfestes in der Nacht zum Dienstag gegen 02:00 Uhr alkoholisiert den Bärengarten und ging von dort zu Fuß über Schützen-, Schussen-, Obere-Breite- und Bachstraße bis zum Marienplatz. Dort wurde er den bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 03.30 Uhr durch einen unbekannten Zeugen auf seine Gesichtsverletzungen angesprochen. In diesem Zusammenhang stellte der Geschädigte den Verlust von Geldbörse und I-Phone fest. Der 60-Jährige begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Sachlage besteht die Möglichkeit, dass er beraubt wurde. Nachdem er durch die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Konstanz darauf aufmerksam wurde, dass während der Festtage des Rutenfestes weitere Raubstraftaten im Stadtgebiet begangen wurden, zeigte er den Sachverhalt am Mittwoch beim Polizeirevier Ravensburg an. Personen, die der Polizei Hinweise zur Tat, zum Tatort und zur Klärung des Tathergangs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Diebstahl von Festzubehör

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstagnacht bis Dienstagmittag vom Gelände des Fußballclubs in der Brühlstraße zwei Sonnenschirme und eine Biertischgarnitur im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Der erste Sonnenschirm aus blauem Stoff mit einem Durchmesser von drei Metern trägt die Aufschrift "Schneiderweisse". Der zweite Sonnenschirm aus grünem Stoff hat einen Durchmesser von 1,50 Meter und trägt die Aufschrift "Leibinger". Hinweise zur Wegnahme der Gegenstände und zum Verbleib der Sonnenschirme und der Biertischgarnitur erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg

Unfallflucht

Unfallflucht beging der unbekannte Lenker eines Kraftfahrzeugs, der im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag in der Mariataler Straße auf einen dort geparkten Klein-Lkw der Marke Ford mit Ravensburger Kennzeichen auffuhr. An dem Klein-Lkw wurde der Aufbau beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste an der Frontseite, eventuell im Bereich der Frontscheibe beschädigt sein.

Ravensburg-Weißenau

Diebstahl aus Wohnhaus

Während eine 76-jährige Hauseigentümerin am Mittwochmittag in der Zeit von 12.30 bis 13.30 Uhr den Rasen im Garten ihres Grundstücks in der Graf-Sternberg-Straße mähte, drangen Unbekannte vermutlich über die nicht geschlossene Terrassentür in ihr Wohnhaus ein und entwendeten dort Schmuck und Bargeld. Personen, die der Polizei Hinweise zum Tatablauf oder zu auffälligen Personen im betroffenen Wohngebiet in Weißenau geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Die Grundsätze "gegenseitige Rücksichtnahme" und "Fahren mit Schrittgeschwindigkeit" auf Großparkplätzen missachteten zwei Pkw-Lenker im Alter von 47 und 36 Jahren am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bleicherstraße. Als sich die Fahrspuren der beiden Beteiligten kreuzten, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Zusätzlich zog sich einer der beiden beteiligten Pkw-Lenker eine leichte Handverletzung zu.

Ravensburg

Schwerer Diebstahl von Fahrrad

Auf frischer Tat ertappte der 17-jährige Eigentümer eines Mountainbikes am Dienstagabend gegen 23.45 Uhr im Bereich der Oberschwabenhalle einen 16-Jährigen, der unmittelbar vor der Rückkehr des Berechtigten zum Standort seines Fahrrades das Zahlenschloss des verschlossen abgestellten Mountainbikes durchtrennt hatte und im Begriff war, sich mit dem Fahrrad vom Tatort zu entfernen. Zwei Jugendliche, die ebenfalls bei dem Fahrrad standen, suchten schnell das Weite. Der 16-Jährige war über das Auftauchen des Geschädigten derart überrascht, dass er keine Anstalten zur Flucht machte. Gegenüber dem Geschädigten räumte er die Diebstahlsabsicht ein. Der 16-Jährige gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Altshausen

Diebstahl von Zubehör an landwirtschaftlicher Zugmaschine

Unbekannte Täter montierten im Zeitraum von Mittwochabend bis zum heutigen Donnerstagvormittag an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine das Zugmaul ab und entwendeten das Zubehörteil. Die Zugmaschine war im Tatzeitraum in einer unverschlossenen Scheune im Mendelbeurer Weg in Stuben abgestellt. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-0.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Kopfverletzungen zog sich die 78-jährige Lenkerin eines Fahrrades zu, die am Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr auf der Hittisweilerstraße in Richtung Stadtmitte fuhr und auf Höhe des Maximilianbades stürzte. Die 78-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall mit verletztem Motorrollerfahrer

Schwere Verletzungen zog sich der 65-jährige Lenker eines Motorrollers zu, der am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr von der Straße "Bei der Stadtmauer" in die Bleichestraße abbog. Nachdem er nach dem Abbiegevorgang auf der Bleichestraße weiter fuhr, verlor er auf Höhe des Bleicheparkplatzes die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Wurzach

Angebliche Einbrecher

Einbrecher auf einem Grundstück in der Grüntenstraße wurden der Polizei in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 02.00 Uhr gemeldet. Die Überprüfung des Polizeireviers Leutkirch führte zur Feststellung, dass Hilfspersonen der ortsabwesenden Grundstückseigentümerin offensichtlich zur nächtlichen Stunde auf dem Grundstück Pflanzen gewässert hatten. Wegen der Nutzung von leuchtenden Mobiltelefonen war die wachsame Nachbarschaft auf die nächtliche Aktion aufmerksam geworden.

Amtzell-Geiselharz

Schwerer Diebstahl aus Lagerraum

Mindestens zwei unbekannte Täter drückten am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr am Lagerraum eines Großhändlers in der Straße "Geiselharz" die an einem beschädigten Fensterflügel angebrachte Holzplatte ein und entnahmen Warenbestände aus dem Lagerraum hinter dem Fensterflügel. Ins Gebäude selbst drangen sie nicht ein. Die entnommenen Warenbestände wurden vor dem Gebäude aufgefunden. Am Tatort wurde beobachtet, wie die Tatverdächtigen mit einem Motorroller und einem rot lackierten dreirädrigen Ape-Nutzfahrzeug an das an den Tatort heran- und später dort wieder wegfuhren. Der Polizeiposten Vogt, Tel. 07529 97156, bittet hierzu um Hinweise.

