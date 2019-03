Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Annette-Kolb-Weg/ Rollerfahrer flüchtet im strömenden Regen

Coesfeld (ots)

Ein Fluchtversuch im strömenden Olfener Regen wird für einen Rollerfahrer noch ein Nachspiel haben. Auf seiner wilden Fahrt über einen Fußweg Nähe Annette-Kolb-Weg fuhr der Mann am Sonntagmorgen beinahe einen Fußgänger und dessen Hund über den Haufen. Eine Polizeistreife wollte den Rollerfahrer kurz zuvor auf der Selmer Straße kontrollieren. Als der Mann den Streifenwagen sah, bog er auf einen Fußweg ab und gab Gas. Ein Olfener, der dort mit seinem Hund unterwegs war, sah den Rollerfahrer in Schlangenlinien auf sich zukommen und sprang zur Seite. Der Roller fuhr über die Hundeleine, wodurch der Hund durch die Luft gewirbelt wurde. Der Olfener verspürte einen schmerzhaften Schlag gegen die Schulter. Das Kennzeichen des Rollers hatte er sich gemerkt. An der Halteranschrift fanden Polizisten den Roller. Der Motor war noch warm. Die Polizisten klingelten beim Halter. Geöffnet wurde die Wohnungstür nicht. Den Roller ließen die Beamten sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

