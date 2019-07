Polizei Hamburg

POL-HH: 190705-1. Insgesamt vier Zuführungen nach "Delikten am Fahrrad" in Hamburg-Barmbek und -St. Georg

Tatzeiten: 05.07.2019, 02:10 Uhr und 02:15 Uhr Tatorte: Hamburg-Barmbek, Fuhlsbüttler Straße und Hamburg St.-Georg, Lange Reihe

Beamte der Hamburger Polizei haben letzte Nacht fast zeitgleich einen Mann beim Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Fuhlsbüttler Straße und drei Männer nach einem Fahrraddiebstahl in der Langen Reihe festgenommen.

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 31 (PK 31) beobachteten einen 23-jährigen Mazedonier dabei, wie er mit einem Schraubendreher die Eingangstür eines Fahrradgeschäfts aufhebelte. Anschließend betrat er den Laden. Noch in den Räumlichkeiten nahmen die Polizisten den Tatverdächtigen vorläufig fest. Durch das zuständige Einbruchsdezernat (LKA 142) wird der Mann dem Haftrichter zugeführt.

Beamte des Polizeikommissariats 11 (PK 11) wurden durch einen aufmerksamen Anwohner darüber informiert, dass drei Personen sich am Schloss eines angeschlossenen Rennrads zu schaffen machten. Nachdem die Männer das Fahrradschloss offensichtlich aufgebrochen hatten, fuhr einer der Männer mit dem Fahrrad davon. Die eintreffenden Streifenbeamten nahmen die beiden, noch am Tatort aufhältigen deutschen Tatverdächtigen (34, 24) vorläufig fest. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Polizisten auch den dritten mutmaßlichen Dieb, einen 20-jährigen Afghanen, auf dem entwendeten Rennrad an. Sie nahmen ihn ebenfalls vorläufig fest und stellten das Fahrrad sicher. Auch diese drei Männer wurden durch Ermittler des zuständigen Landeskriminalamts 155 (LKA 155)dem Haftrichter zugeführt.

Die Ermittlungen in beiden Sachverhalten dauern an.

