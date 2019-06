Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Seat kontra VW Polo: Schuldfrage noch nicht eindeutig geklärt Polizei bittet insbesondere die Insassen eines Fahrschulautos, sich zu melden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kurz vor 19 Uhr kam es im Kreisel in der Steinsfurter Straße (HEM-Tankstelle) zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Seat und ein VW Polo beteiligt waren und die beiden Fahrer unterschiedliche Angaben bezüglich der Verursachung machen.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand; Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich im Kreisverkehr - von Steinsfurt kommend - ein dunkles Fahrschulauto mit roter Aufschrift, dessen Insassen evtl. Angaben zum Unfallablauf geben könnten. Diese oder aber sonstige Zeugen werden daher gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

