POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 08.05.2019

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Usingen, Am Gebackenen Stein, 07.05.2019, 15.30 Uhr bis 22.55 Uhr

(pa)Bargeld und Armbanduhren stahlen bisher unbekannte Einbrecher gestern in Usingen. Die Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr und 22.55 Uhr über das Dach eines Nebengebäudes Zugang zu einem Fenster eines in der Straße "Am Gebackenen Stein" gelegenen Einfamilienhauses. Das Fenster wurde gewaltsam geöffnet und so der Zugang zu den Wohnräumen ermöglicht. Dort durchsuchten die Unbekannten Schränke und Schubladen. Mit mehreren Armbanduhren und Bargeld mit einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro verließen die Täter das Objekt in unbekannte Richtung.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

2. In Handwerksbetrieb eingebrochen, Oberursel, Stierstadt, Kurmainzer Straße, 05.05.2019, 17.30 Uhr bis 07.05.2019, 10.30 Uhr

(pa)Ein Gewerbeobjekt in Stierstadt wurde zum Ziel von Einbrechern. Diese drangen zwischen Sonntagabend, 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 10.30 Uhr, in die Räumlichkeiten des in der Kurmainzer Straße gelegenen Gebäudes ein. Die Räumlichkeiten des Handwerksbetriebes wurden von den Tätern nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich ein Fahrzeugschlüssel, nicht jedoch der dazugehörige Pkw.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Trickdieb bestiehlt Mann auf Supermarktparkplatz, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, 07.05.2019, gg. 11.15 Uhr

(pa)Gestern Vormittag schlug ein Trickdieb in Gonzenheim zu. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Frankfurter Landstraße sprach er gegen 11.15 Uhr einen Senior an und gab vor, Spenden für Gehörlose zu sammeln. Der angebliche Spendensammler lenkte den Mann durch Fallenlassen eines Stiftes geschickt ab, und stahl in einem günstigen Moment mehrere Scheine aus der Geldbörse des Seniors. Beschrieben wurde der Täter als ca. 25 Jahre alt, rund 160cm groß und dünn. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare gehabt. Er sei schwarz bekleidet gewesen, unter anderem mit einer Windjacke.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall, Neu Anspach, Anspach, Zur Wacht/Wachtweg, 07.05.2019, gg. 17.05 Uhr

(pa)Auf über 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der gestern bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Anspach entstand. Gegen 17.05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Skoda-Fahrer den Wachtweg in Richtung Neu-Anspach. Zur gleichen Zeit war ein 58-Jähriger mit seinem Renault in der Straße "Zur Wacht" aus Richtung Neu-Anspach kommend in Richtung Feldgemarkung unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen übersah der 58-Jährige offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen, sodass der Renault mit der Front in die rechte Fahrzeugseite des Skoda fuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden. Keines der Fahrzeuge war mehr fahrbereit, sodass eine Abschleppung veranlasst werden musste. Die beiden Unfallbeteiligten gaben vor Ort an, keine Verletzungen davongetragen zu haben.

