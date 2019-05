PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 07.05.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt, Usingen, Landesstraße 3063 / Kreisstraße 739, 06.05.2019, gegen 16:15 Uhr,

(ps)Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3063, Gemarkung Usingen, wurde am Montagnachmittag ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der junge Mann aus Grävenwiesbach befuhr, gegen 16:15 Uhr, auf seiner 125er-Yamaha die Landesstraße von Neu-Anspach, in Richtung Wilhelmsdorf. Während dessen befuhr eine 76-Jährige in einem VW Golf die Kreisstraße 739 und wollte die L3063 in gerader Richtung überqueren. Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin, ersten Ermittlungen zufolge, den querenden und vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer, sodass dieser frontal in die Fahrzeugseite des Pkw prallte und kopfüber von seinem Leichtkraftrad stürzte. Der 17-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 76-Jährige musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

2. Betrunkener Busfahrer verursacht Unfall, Kirdorf, Gluckensteinweg, 06.05.2019, gegen 14:20 Uhr

(ps)Am Montagnachmittag kam es in Kirdorf zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Pkw durch einen aufrollenden Bus nur geringfügig beschädigt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann jedoch fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Im Gluckensteinweg wartete eine 67-jährige Volvo-Fahrerin ordnungsgemäß an einer roten Ampel auf die Weiterfahrt, als ein Mercedes-Bus hinter ihr hielt. Aus bis dato ungeklärten Gründen rollte der bereits stehende Bus auf den Volvo auf. Der Sachschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Während die hinzugezogene Streife aus Bad Homburg den Unfall protokollierte, erhärtete sich der Verdacht, dass der 39-jährige Busfahrer seinen Bus unter Alkoholeinfluss führte. Ein anschließend durchgeführter Test wies einen Wert von rund 1,3 Promille auf. Der 39-Jährige musste sodann für eine Blutentnahme mit auf die Polizeistation nach Bad Homburg. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Bus musste durch einen Mitarbeiter des Unternehmens weggefahren werden.

3. BMW bei Unfallflucht beschädigt, Oberursel, Bommersheim, Homburger Landstraße, Nacht zum Montag, 06.05.2019

(ps)In der Nacht zum Montag wurde in Oberursel-Bommersheim ein grauer BMW im Zuge einer Unfallflucht beschädigt. Der in der Homburger Landstraße abgestellte Pkw konnte am Montagmorgen durch den Fahrzeughalter mit diversen Schäden an der hinteren Stoßstange sowie dem hinteren, linken Radkasten festgestellt werden. Die Beschädigungen werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Vom Unfallverursacher fehlt bisher jede Spur. Er entfernte sich ohne den Austausch seiner Personalien zu gewährleisten oder eine Polizeistation zu informieren. Deshalb werden Hinweisgeber gebeten, sich unter der Rufnummer 06171/62400, bei der Polizei in Oberursel zu melden.

4. Seat beschädigt und weggefahren, Königstein, Mammolshain, Kronthaler Straße, 06.05.2019, 18:15 Uhr und 20:20 Uhr,

(ps)Ein grüner Seat Ibiza wurde in Königstein-Mammolshain am Montag, zwischen 18:15 Uhr und 20:20 Uhr, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw wurde in besagtem Zeitraum in der Kronthaler Straße abgestellt und konnte schließlich mit Unfallschäden im Bereich der vorderen Stoßstange sowie dem vorderen, linken Radkasten aufgefunden werden. Der Unfallverursacher verließ den Ort des Geschehens, ohne den Austausch seiner Personalien zu gewährleisten oder den Unfall einer Polizeistation zu melden. Hinweisgeber werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 92660, bei der Polizei in Usingen zu melden.

5. Präventionsmaßnahme und Geschwindigkeitskontrollen auf dem Feldberg 05.05.2019

(pa)Zum Start der Motorradsaison beteiligte sich die Polizei an einer Veranstaltung auf dem Feldbergplateau. Am Sonntag konnten sich dort interessierte Bikerinnen und Biker beim Stand der Polizei sowie weiteren teilnehmenden Institutionen und Verbänden zu spezifischen Themen und über die Gefahren, die sich insbesondere zum Saisonbeginn ergeben, informieren. Neben Hinweisen zur aktuellen Präventionskampagne der Hessischen Polizei "Du hast es in der Hand!" wurden auch Informationen zu Streckensperrungen im Feldberggebiet in der Zeit vom 11. bis 19. Mai gegeben und über die besonderen Unfallgefahren in der Region sowie die Lärmvermeidung informiert. Trotz des kalten und windigen Wetters wurden die Stände gut besucht. Auch einige Anwohner der Feldbergregion nutzten die Gelegenheit, mit den Kradfahrern ins Gespräch zu kommen. Parallel zur Präventionsmaßnahme fanden am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen im Feldberggebiet statt. Hierbei wurden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichtem Schneefall 23 Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Das schnellste Fahrzeug war bei erlaubten 60 km/h um 25 km/h zu schnell. Geschwindigkeitsüberschreitungen von Motorrädern wurden nicht festgestellt.

6. Korrektur zur Pressemeldung vom 05.05.2019 "Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Unfallort: Königstein, Am Bergschlag/Röderweg Unfallzeit: Samstag, 04.05.2019, 08:10 Uhr"

(pa)Bei der Meldung vom 05.05.2019 zu einem Verkehrsunfall am 04.05.2019, 08.10 Uhr in Königstein, Bereich Bergschlag/Röderweg wurde im Meldungstitel versehentlich statt von einem Verkehrsunfall von einer Verkehrsunfallflucht geschrieben. Tatsächlich sind jedoch beide Unfallbeteiligten ordnungsgemäß bis zum Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort geblieben.

