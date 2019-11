Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw

Geilenkirchen/Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Zwischen Freitag, 22. November, 21 Uhr und Sonntag, 24. November, 10.30 Uhr, wurden an zwei Fahrzeugen, die an der Heinestraße standen, die Außenspiegel abgetreten. Zeitgleich wurden auch zwei Fahrzeuge, die an der Pestalozzistraße in Bauchem parkten, in gleicher Weise beschädigt. Zeugen der Taten werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

