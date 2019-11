Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg / Geschwindigkeitskontrollen

Bad Segeberg (ots)

Polizeibeamte von der Polizeistation Henstedt-Ulzburg führten am Montag, den 04.11.19, Geschwindigkeitskontrollen in Henstedt-Ulzburg durch. Zwischen 11:30 und 17:00 Uhr kontrollierten vier Beamte im Tiedenkamp (Gewerbepark Nord) und in den 30er Zonen vor Kindertagesstätten und Schulen in der Norderstedter Straße (Rhen).

Die Beamten stellten 46 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, fünf davon im Bußgeldbereich. Der Spitzenreiter fuhr mit 58 km/h. Nach Abzug einer Toleranz von 3 km/h muss er jetzt ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro bezahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell