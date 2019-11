Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schrank aufgebrochen und Bargeld entwendet

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Aus einem Sportstudio an der Carl-Diem-Straße wurde am Samstag (23. November), zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, Bargeld entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, hebelten die bislang unbekannten Täter zwei Schranktüren auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell