POL-DN: Riegel vor! - Beim Einbruchschutz jetzt Geld sparen!

Kostenlose Direktberatung zu Fördermitteln durch die Verbraucherzentrale

Denken Sie bei der Renovierung auch an die Nachrüstung des Einbruchschutzes und sichern Sie sich den staatlichen Zuschuss. Besuchen Sie den Info-Stand von Polizei und Verbraucherzentrale am Sonntag, den 27.10.2019, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Bürgerhaus der Gemeinde Merzenich, Burgstraße 9 in 52399 Merzenich.

Trotz zuletzt rückläufiger Einbruchzahlen ist die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs ein Schwerpunkt der Arbeit der Polizei im Kreis Düren. Vorbeugender Einbruchschutz ist eine der Maßnahmen, die den Tätern das Leben schwer machen. Mit der Zeitumstellung am 27.10. beginnt die dunkle Jahreszeit. Einbrecher nutzen die frühere Dunkelheit, um ungesehen an Wohnhäuser zu gelangen.

Nutzen Sie die "gewonnene Stunde" am 27.10. und informieren Sie sich kostenlos und produktneutral zu folgenden Punkten: Wie schützt man sich als Hausbesitzer wirksam gegen Einbrecher? Wie verschaffen sich Mieter auch mit überschaubaren finanziellen Mitteln zusätzlichen Einbruchschutz? Welche Verhaltensweisen helfen, Anwesenheit vorzutäuschen und den Tatanreiz für Einbrecher zu minimieren? Haben Sie schon Rauchmelder? Sie retten Menschenleben!

Diese und weitere Fragen beantworten Ihnen die Experten der Kreispolizeibehörde Düren in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Düren und der Schutzgemeinschaft Rureifel. Brandschutzspezialisten der Freiwilligen Feuerwehr Merzenich sind ebenfalls eingeladen.

Fragen rund um das Thema "Sicheres Zuhause" beantworten Ihnen die technischen Fachberater der Polizei Düren, die Kriminalhauptkommissare Dietmar Schorn und Markus Gerhold - telefonisch auch zu erreichen unter den Rufnummern 02421 949-8700 und 8711.

