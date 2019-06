Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Beschuldigte schlagen auf 42-Jährigen ein + Ungebetene Gäste richten hohen Schaden an

Cuxhaven (ots)

Beschuldigte schlagen auf 42-Jährigen ein

Cuxhaven. Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr schlugen zwei Männer im Alter von 20 und 43 Jahren in der Rohdestraße gegenüber der dortigen Sparkasse auf offener Straße auf einen 42-jährigen Bekannten ein. Dieser erlitt leichte Verletzungen und wurde per Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Männer flüchteten vom Tatort, als zwei Begleiter des Opfers dazwischen gingen. Kurz darauf stellten Polizeibeamte den vermeintlichen Fluchtwagen der in Cuxhaven lebenden Männer im Innenstadtbereich und nahmen die Verdächtigen mit zur Wache. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern an.

Ungebetene Gäste richten hohen Schaden an

Otterndorf. Unbekannte Täter feierten scheinbar ausgelassen und anstandslos auf einem überdachten Steg am See "Achtern Diek" - Südsee. Es wurden diverse Farbschmierereien an den Steg und Holzbalken geschmiert, mehrere Dachpfannen vom Dach entfernt und zerschlagen sowie Löcher in die Bodenbohlen gesägt. Überall lagen leere Schnapsflaschen und Müll herum. Zudem verrichteten die Randalierer ihre Notdurft an Ort und Stelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) oder Otterndorf (Tel.: 04751 / 909380) zu wenden.

