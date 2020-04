Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Diebstahl eines Pedelecs

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch, 15. April 2020, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, zu einem Diebstahl eines Pedelecs in der Straße Auf dem Zetel. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Pedelec des Herstellers Gazelle, Modell Miss Grace in der Farbe Weiß. An dem Pedelec war vorne ein Fahrradkorb angebracht. Das Pedelec war an einem Fahrradstand vor einem Restaurant abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

