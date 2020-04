Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Hoheging - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Am Mittwoch, 22. April 2020, kam es um 22.15 Uhr auf der B213 zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg befuhr die B213 in Richtung Cloppenburg. Etwa 500m nach der Einmündung in den Birkenweg erkannte sie plötzlich einen Fußgänger auf der Fahrbahn, dem sie nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 55-jährige Mann aus Hoheging schwer verletzt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Fußgänger alkoholisiert gewesen sein könnte. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Versorgung des Verletzten und verbrachten ihn ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Zur Versorgung des Verletzten und Unfallaufnahme wurde die B213 bis 23.57 Uhr voll gesperrt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. April 2020, kam es gegen 04.05 Uhr auf der Bunner Straße in der Gemeinde Hamstrup zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer geriet auf die Fahrbahn eines 28-jährigen LKW-Fahrers aus Esterwegen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen Tiertransporter handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell