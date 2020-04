Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - versuchter Einbruch in Tierarztpraxis

In der Zeit zwischen Dienstag, den 21.April 2020, gegen 22.30 Uhr und Mittwoch, den 22.April 2020, um 08.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tierarztpraxis am Tideweg einzudringen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 22.April 2020, gegen11.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger aus Billerbeck mit seinem PKW die Europastraße. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 22.April 2020, um 16.54 Uhr befuhr ein 36-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Daimler die Straße Grüner Hof in Richtung Kirchstraße und überholte einen dort fahrenden 56-jährigen Friesoyther, der mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung fuhr und beabsichtigte nach links in den Hansaplatz abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, konnte jedoch später ermittelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.

