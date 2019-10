Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Seniorin von falschen Wasserwerkern bestohlen

Mönchengladbach - Mülfort (ots)

Gestern (29. 10.), gegen 12:30 Uhr, haben bislang zwei unbekannte Täter, auf der Bellerstraße in Mönchengladbach-Mülfort eine 80-jährige Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Ein Mann hatte bei ihr geklingelt und ihr eröffnet, dass im Haus das Wasser abgestellt worden sei und er nach ihrem Wasseranschluss schauen müsste. Die Seniorin ließ den Mann in die Wohnung und ging mit ihm ins Badezimmer. Dort forderte er sie auf, das Wasser laufen zu lassen. Als sie das Badezimmer verlassen wollte, stellte sich der Mann ihr in den Weg. Sie drängte sich aber an dem Mann vorbei und sah, wie ein weitere Person die Wohnung verließ. Auch der erste Mann flüchtete dann aus der Wohnung. Die Seniorin musste feststellen, dass ihr Schmuck entwendet worden ist. Die polizeiliche Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 01: ca. 45 bis 50-jähriger Mann, normale Statur, ca. 1,75m groß, kurze dunkle Haare, Brille, blauer Anorak, vermutlich Deutscher, sprach akzentfrei Deutsch. 02: Zur zweiten Person kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen ca. 1,80 m großen Mann handelte, der mit einer grauen Jacke bekleidet war.

Die Polizei fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer ist ggfls auch aufgesucht worden, hat aber den bzw. die Täter abgewiesen. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: Telefon 02161/29-0.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, auch nicht angebliche Handwerker. Informieren Sie Hausbewohner und im Verdachtsfall auch die Polizei. (wr)

