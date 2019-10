Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hakenkreuz-Flyer mit ausländerfeindlichem Text in Mönchengladbach- Rheydt verteilt

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (28. Oktober) in Mönchengladbach-Rheydt(Innenstadt und Ortsteil Heyden) Flyer mit Hakenkreuz und ausländerfeindlichem Text in Briefkästen geworfen. Der Polizei Mönchengladbach sind bis jetzt fünf Taten angezeigt worden. Sie geht jedoch davon aus, dass weitere Haushalte betroffen sind und bittet um Anzeigenerstattung. Sie bittet ferner darum, die Flyer (Spurenträger) spurendschonend zu behandeln (nicht mit bloßer Hand anfassen etc.) und der Polizei zu übergeben. Das Verteilen der Flyer mit Hakenkreuz erfüllt den Straftatbestand § 86 a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen). Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht oder am frühen Morgen verdächtige Personen beobachtet? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise an die Polizei Mönchengladbach: 02161-29-0.(wr)

