Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch in Neuwerk

Mönchengladbach (ots)

An einem Fenster eines Mehrfamilienhauses machten sich unbekannte Einbrecher gestern in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 20.15 Uhr zu schaffen. Sie hebelten es auf und gelangten so in die dahinter liegende Wohnung. Dort durchsuchten sie einen Raum und flüchteten mitsamt einer Halskette in unbekannte Richtung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

