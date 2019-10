Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Pizzeria

Mönchengladbach (ots)

Da das Aufhebeln der Eingangstür misslang, zerstörten sie ihre Glasfüllung: Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr und Freitag, 11.45 Uhr in eine Pizzeria auf der Rheydter Straße eingebrochen. Mitsamt Bargeld als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0161-290 entgegen. (cw)

