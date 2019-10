Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch bei Pflegedienst

Mönchengladbach (ots)

In Eicken machten sich in der Nacht zu Donnerstag Einbrecher an den Büroräumen eines Pflegedienstes zu schaffen.

Es muss zwischen 21.45 Uhr und 05:.45 Uhr gewesen sein, als sie das Fenster an der Künkelstraße aufhebelten, sämtliche dahinter liegende Büroräume durchwühlten und unter anderem elektronische Geräte stahlen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Der angerichtete Sachschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

