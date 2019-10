Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, gegen 16.05 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Viersener Straße in Richtung Einkaufszentrum Minto. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Viersener Straße in gleicher Richtung und bog nach rechts in die Zufahrt zum Parkhaus Marienhof ab. Hierbei übersah sie jedoch den Radfahrer. Durch den Zusammenprall erlitt der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, eine Kopfverletzung und wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

