POL-D: Oberkassel - Seniorin bestohlen: Unbekannter flüchtet mit Handtasche aus Buchhandlung - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 17. September 2019, 15.35 Uhr

In Ruhe nach einem neuen Buch stöbern - so hatte sich eine 86-Jährige gestern Nachmittag ihren Einkaufsbummel in einer Buchhandlung an der Luegallee vorgestellt. Ein Handtaschendieb machte dies jedoch zunichte. Der unbekannte Mann riss der Seniorin plötzlich die Handtasche vom Griff des Rollators und flüchtete aus dem Laden. Dabei blieb die Frau unverletzt.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur und schwarzem Haar. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Kappe, blaue Jeans, ein blaues Oberteil sowie die entwendete blaue Umhängetasche.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 32 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700.

