Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Gerade gestohlen schon festgenommen - Streifenteam fasst mutmaßliche Rollerdiebe

Düsseldorf (ots)

Zwei 16 und 19 Jahre alte Tatverdächtige aus den Niederlanden, wurden heute Morgen (17. September 2019) 00.39 Uhr, im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Motorrollers in der Nosthoffenstraße kontrolliert und festgenommen. Dem Streifenteam fiel auf der Kölner Landstraße ein Roller auf, der ihnen mit zwei Personen entgegenkam. Die Beamten entschlossen sich, Fahrzeug und Personen zu kontrollieren. Als der Streifenwagen gerade wendete, bog der Roller in die Nosthoffenstraße ein. Als der Streifenwagen dort ebenfalls einbog, lag der Roller mit eingeschaltetem Abblendlicht auf dem Gehweg. Wenige Meter weiter entfernten sich zwei Gestalten schnellen Schrittes vom Ablageort des Kleinkraftrades. Beide Personen wurden umgehend von den Einsatzkräften in Augenschein genommen. Das Duo ähnelte auffällig der vorherigen Besatzung des "abgelegten" Rollers. Während der Kontrolle versuchte sich der einschlägig polizeibekannte 16-Jährige, durch die Angaben falscher Personalien, vergeblich aus der Affäre zu ziehen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe zwei Helme und eine Tasche mit Aufbruchswerkzeug. Im Roller stießen sie zusätzlich noch auf ein gestohlenes Kennzeichen. Am Roller war ein Versicherungskennzeichen eines Halters aus Frankfurt montiert. Die beiden jungen Männer wurden vorläufig festgenommen. Beide mussten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

