Polizei Düsseldorf

POL-D: Benrath - Raub mit Schusswaffe in Sonnenstudio - Bargeld erbeutet - Polizei fahndet nach Täter und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Benrath - Raub mit Schusswaffe in Sonnenstudio - Bargeld erbeutet - Polizei fahndet nach Täter und sucht Zeugen

Montag, 16. September 2019, 15.07 Uhr

Die Polizei fahndet nach einer männlichen Person, die gestern Nachmittag ein Sonnenstudio an der Paulistraße überfallen und mithilfe einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldbestandes gefordert hatte. Verletzt wurde niemand.

Gestern Nachmittag betrat gegen 15 Uhr eine unbekannte männliche Person ein Sonnenstudio an der Paulistraße. Der mit Kapuze, einem Schal vor Mund und Nase sowie einer Sonnenbrille getarnte Täter telefonierte zunächst mit seinem Handy - laut Zeugenaussagen könnte er russisch gesprochen haben. Plötzlich zog er aus seinem vorderen Hosenbund eine Schusswaffe und forderte von der Angestellten das vorhandene Bargeld. Nachdem ihm ein niedriger dreistelliger Geldbetrag ausgehändigt wurde, flüchtete der Täter aus dem Sonnenstudio und lief links in Richtung Hildener Straße davon, um kurz danach erneut links in Laufrichtung des Benrather Bahnhofs zu flüchten.

Der Mann ist zwischen 1,70-1,75 Meter groß, hat eine normale Statur und eine helle Hautfarbe. Während der Tat trug er eine graue, sehr große Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke mit weißem "Athletic United"-Schriftzug. Zusätzlich war er mit Turnschuhen, einer schwarzen Sonnenbrille und einem Schal bekleidet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell