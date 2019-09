Polizei Düsseldorf

POL-D: Niederkassel - Unbekannter Toter aus dem Rhein geborgen - Keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 17. September 2019, 8.30 Uhr

Spaziergänger entdeckten heute Morgen am Rheinufer "Am Pappelwäldchen" in Höhe des Minigolfplatzes in Niederkassel eine leblose Person im Wasser. Der Tote konnte von der Feuerwehr geborgen werden. Die Kriminalpolizei erschien am Ort und nahm die Ermittlungen auf. Bislang haben sich keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben. Die Identität der männlichen Person steht bislang nicht fest.

