Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Ein 34-jähriger deutscher Lkw-Fahrer war gestern Abend (17. September 2019) auf der Ulmenstraße unterwegs als er mit einem Fahrradfahrer zusammenprallte.

Der Mann fuhr mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Kalkumer Straße als er gegen 18 Uhr auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Dabei übersah er einen 62-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg entgegengesetzt befuhr. Der Lkw und das Fahrrad stießen zusammen. Der Fahrradfahrer trug keinen Schutzhelm und verletzte sich schwer, so dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

