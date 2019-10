Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bewaffneter Raubüberfall auf der Friedensstraße

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Friedensstraße zu einem bewaffneten Raubüberfall. Gegen 00.35 Uhr bedrohten zwei unbekannte Täter in Höhe der dortigen Tankstelle einen 20-jährigen mit einer Schusswaffe. Sie forderten ihn auf, sein mitgeführtes Bargeld auszuhändigen. Nachdem der Geschädigte dieser Aufforderung nachgekommen war, flüchteten die Räuber unerkannt in Richtung Königstraße. Folgende Täterbeschreibung konnte gegeben werden: 1. Täter: ca. 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, schwarze kurze lockige Haare, rote Jacke, schwarze Hose. 2. Täter: ca. 180 cm - 190 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, leicht korpulent, Mütze, grüne Jacke, blaue Jeans. Die eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung dieser Straftat führen können, unter Tel. 02161-290.

