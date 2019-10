Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebstähle am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen sind insgesamt zwei Pkw komplett entwendet worden.

Einen schwarzen Audi A3 älteren Baujahres stahlen Diebe von einem öffentlichen Parkplatz an der Vietenhöhe in Schrievers in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 12 Uhr. An dem Auto befanden sicher mehrere Altschäden sowie Mönchengladbacher Kennzeichen.

Der zweite Komplettdiebstahl betrifft einen schwarzen VW Multivan mitsamt innenliegendem Laptop. Gestohlen wurde er am vergangenen Sonntag zwischen 16 Uhr und 20.15 Uhr an der Straße "Am Nordpark" - genauer gesagt auf dem dortigen Parkplatz P6. Die polizeiliche Fahndung nach Bekanntwerden des Diebstahls verlief negativ. Der Multivan hatte getönte Scheiben, war mit einem Firmenlogo an der Seite beschriftet und wies Kennzeichen mit der Städtekennung "AB" auf.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

