POL-MG: Einbruch in Bäckerei

Mönchengladbach (ots)

Mit wahrscheinlich wesentlich geringer Beute als angerichtetem Sachschaden dürften bislang unbekannte Täter den Tatort ihres Einbruches auf der Vorster Straße wieder verlassen haben.

Sie hebelten in der Zeit zwischen Sonntag, 12.30 Uhr und Montag, 3.45 Uhr die hintere Eingangstür einer dortigen Bäckerei auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Zumindest nach bisherigem Kenntnisstand flüchteten sie mit einer Beute in Höhe von drei Euro.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

