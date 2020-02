Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter versucht 20-Jährigen durch Schlag auf den Kopf Schlüssel und Geld zu rauben - ohne Erfolg - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen: Am Sonntagabend (23. Februar) gegen 23.30 Uhr versuchte ein unbekannter Mann, einen 20-jährigen Essener auf der Heidhauser Straße auszurauben. Zunächst war der 20-Jährige mit einem Freund auf der Heidhauser Straße unterwegs. Nachdem der Bekannte sich verabschiedete, stellte sich ihm plötzlich die unbekannte Person in den Weg und forderte Schlüssel und Bargeld. Der 20-Jährige kam der Forderung nicht nach, sodass es erst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern kam und plötzlich der Unbekannte einen Gegenstand herauszog und dem Essener damit auf den Kopf schlug. Anschließend flüchtete er ohne Beute in Richtung Velbert. Unmittelbar danach kam zufälligerweise ein Krankenwagen vorbei, der anhielt und die Polizei informierte, nachdem der 20-Jährige auf sich aufmerksam gemachte hatte. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Der unbekannte Tatverdächtige ist zirka 175 cm groß, hat ein südländisches Aussehen und trug eine Kapuze über den Kopf gezogen. Um was für einen Gegenstand es sich konkret handelte, steht bislang nicht fest. Zeugen, die Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 zu melden. /JH

