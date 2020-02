Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Couragierter Zeuge hilft älterem Ehepaar und verhindert Raub - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Ein couragierter Zeuge hat am Sontag, 23. Februar, auf der Straße Hagdorn einem älteren Ehepaar geholfen und einen Raub verhindert. Gegen 20.45 Uhr liefen die 83-Jährige und der 81-Jährige über die Straße Hagdorn, als sie zwischen der Oberstraße und der Weißenburger Straße von einem 17-Jährigen angesprochen wurden. Der 17-Jährige hielt ein Messer in der Hand und forderte die Herausgabe der Handtasche. Als der 81-Jährige gerade die Tasche übergeben hatte, mischte sich ein 29-jähriger Zeuge ein, der die Tat beobachtet hatte. Daraufhin gab der 17-Jährige die Handtasche zurück und floh über die Oberstraße in Richtung Kaiserstraße. Der 29-Jährige versicherte sich, dass es den Senioren gut ging, und nahm dann die Verfolgung des Räubers auf. Gleichzeitig informierte er die Polizei und gab die Position des Flüchtigen durch. Der Räuber floh über die Oberstraße, die Kaiserstraße, die Adolfstraße, die Straße Hagdorn und schließlich wieder in die Oberstraße. Dort konnte er von Polizisten gestellt werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen beantragt. /bw

