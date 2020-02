Polizei Essen

POL-E: Essen: Alkoholisierter Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und überschlägt sich - Verkehrskommissariat ermittelt

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Ein schwerer Alleinunfall ereignete sich gestern Mittag (22. Februar) auf der Straße Sturmshof, Ecke Gladbecker Straße, bei dem sich der Fahrer einer Mercedes G-Klasse überschlagen hat. Gegen 16:44 Uhr meldete ein Zeuge das auf dem Dach liegende Fahrzeug beim Notruf der Polizei. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen sowie Rettungskräfte zum Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 43-jährige Bottroper den "Sturmshof" in Fahrtrichtung Gladbecker Straße. Kurz hinter der Unterführung an der Rhein-Herne-Kanal-Brücke verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Absperrpollern, einem Verkehrsschild sowie einem Zaun, überschlug sich und landete anschließend auf dem Dach. Dabei prallte er gegen ein am Zubringer geparkten Citroen, der ebenfalls stark beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde keiner der Insassen (43/36) durch den Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Insassen vorsorglich in ein Essener Krankenhaus. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkholtest untermauerte den Verdacht, dass der Fahrer möglicherweise fahruntüchtig sein Fahrzeug gesteuert hat. Ihm wurde im Krankenhaus eine angeordnete Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat dauern an. (ChWi)

