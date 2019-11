Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Notruf 110 in Mönchengladbach aktuell gestört

Mönchengladbach (ots)

Aktuell ist in Mönchengladbach der Notruf 110 gestört. Die Polizei Mönchengladbach steht in engem Kontakt zur Feuerwehr Mönchengladbach (112). In Notfällen wählen Sie bitte die 112. In allen anderen Fällen ist die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-29-0 zu erreichen. Die Störungsbearbeitung läuft auf Hochtouren. Sobald die Störung behoben ist geben wir eine Klarmeldung. (wr)

